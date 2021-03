Infortunio Mkhitaryan: lesione al polpaccio. I tempi di recupero (Di domenica 14 marzo 2021) Infortunio Mkhitaryan: gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al polpaccio destro. I tempi di recupero per il giallorosso Henrikh Mkhitaryan, infortunatosi giovedì scorso durante il match di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, si è sottoposto oggi ad esami strumentali presso Villa Stuart che hanno evidenziato una lesione al polpaccio destro. Restano ancora incerti i tempi di recupero per il fantasista giallorosso che verrà sottoposto a nuovi accertamenti giorno per giorno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021): gli esami strumentali hanno evidenziato unaaldestro. Idiper il giallorosso Henrikh, infortunatosi giovedì scorso durante il match di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, si è sottoposto oggi ad esami strumentali presso Villa Stuart che hanno evidenziato unaaldestro. Restano ancora incerti idiper il fantasista giallorosso che verrà sottoposto a nuovi accertamenti giorno per giorno. Leggi su Calcionews24.com

