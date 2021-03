Gianroberto Casaleggio | l’insostenibile pesantezza dell’essere

(Di domenica 14 marzo 2021) Con questa rubrica ogni settimana vogliamo regalarvi un estratto degli scritti di. Per ricordare parte di quel pensiero, di quelle idee che lo hanno portato a fondare il MoVimento 5 Stelle e il suo cuore pulsante: il Progetto Rousseau. Di seguito “Qualcuno volò sul nido del cuculo” tratto dal suo libro “Veni, vidi, web” pubblicato nel 2015. Sabato mattina, ore nove, dormo. Suona il telefono. Una voce pronuncia il mio nome e cognome in tono suadente chiedendomi se sono proprio io il fortunato. Rispondo: “Sì, certo”. Avuta la conferma che cercava, lo sconosciuto mi propone una serie irrinunciabile di servizi di un noto operatore telefonico. Lo insulto – quando mi svegliano sono irritabile – e riaggancio. Devo spedire dei pacchi voluminosi in Australia. Telefono a uno spedizioniere internazionale che mi è stato raccomandato da un ...

E prosegue: "Se il garante non provvederà a indire le votazioni per la nomina dei componenti allora l'abiura dei principi visionari disarà completa". E prima di rendere nota ...E se oggi 'Il Fatto Quotidiano' rispolvera un giudizio espresso "parecchi anni fa" dasu Letta ("è l'unica persona che stimo nel Pd"), d'altro canto non si può non ricordare il ...M5S, contro tra chi è al secondo mandato e chi chiede un ricambio. Tra le spine, quelle che vanno dai tempi al ruolo di Rousseau, dalle lotte interne ai gruppi alla questione degli espulsi ...La trattativa con l’avversario quasi di tutti, cioè con Davide Casaleggio, c’è ancora. “Ma è lenta” sussurra un 5Stelle di primo piano: un esercizio di stile, portato avanti più che altro per compiace ...