Germania: si vota in Renania-Palatinato e Baden-Wuerttenberg (Di domenica 14 marzo 2021) Oltre che in Renania Palatinato e Baden-Wuerttemberg, che insieme contano poco meno di un quinto della popolazione complessiva del paese, si voterà anche in Assia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 14 marzo 2021) Oltre che in-Wuerttemberg, che insieme contano poco meno di un quinto della popolazione complessiva del paese, si voterà anche in Assia L'articolo proviene da Firenze Post.

Peter_Italy : RT @Lorenzomonfreg: ????#Germania Oggi si vota in 2 stati chiave: Baden-Württemberg e Renania-Palatinato. CDU in calo nei sondaggi. Verdi ava… - Lorenzomonfreg : ????#Germania Oggi si vota in 2 stati chiave: Baden-Württemberg e Renania-Palatinato. CDU in calo nei sondaggi. Verdi… - barrymansixty1 : In Germania si vota? Ma allora si può? Incredibile! - galax64716705 : In Germania si vota in Italia non si può!! - Piero42395724 : RT @Margheri260652: @fattoquotidiano In Germania si vota, solo in Italia non si può votare, c’era astinenza di establishment -

Ultime Notizie dalla rete : Germania vota Germania: si vota nei länder di Baden Wuerttemberg e Renania Berlino, 14 mar. - I seggi elettorali si sono aperti alle 8 del mattino nei länder del Baden Wuerttemberg e della Renania - Palatinato per due elezioni importanti che potrebbero aiutare a determinare ...

Ecco perché la Germania è la patria dei "no - vax" Domenica si vota in Renania - Palatinato e in Baden - Württemberg, a giugno in Sassonia - Anhalt e ... Non certamente in Germania, patria storica del movimento no - vax. Oggi i tedeschi che si oppongono ...

Due elezioni regionali aprono il lungo anno elettorale in Germania AGI - Agenzia Italia Al voto in Renania-Palatinato e Baden Wuerttemberg, dopo lo scandalo del Cdu Oggi, in Germania, si vota. I cittadini dei länder del Baden Wuerttemberg (nel quale si contano le importanti città di Stoccarda, Manheim e Baden-Baden) e della Renania-Palatinato (nel quale ci sono M ...

Germania: si vota nel Baden-Württemberg e in Renania I tedeschi sono chiamati a votare oggi in due Laender, nel Baden-Württemberg e nella Renania-Palatinato, aprendo così il «Super anno elettorale» che vede in agenda anche le federali del 26 settembre.

