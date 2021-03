Genitori funamboli sull' orlo di una crisi di nervi

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 14 marzo 2021) Abbiamo spento la prima candelina su questo terribile anno di pandemia, un anno di grande sofferenza per il Paese un anno in cui tutti ci siamo trovati ad affrontare una dimensione nuova e mai praticata, le nostre case spesso usate come dormitori nella frenesia della vita lavorativa si sono trasformate in uffici, nidi, aule Un giorno, spero presto, ci ritroveremo a ricordare questo tempo e sono certa ci sentiremo degli eroi, a pensare come è stato possibile far quadrare tutto. Intanto i giornali raccontano la terza ondata, l’approssimarsi dell’ennesima chiusura totale nella speranza, ormai più volte raccontata di riaprire, i contenuti del nuovo Decreto-legge, non più un DPCM che, seppur nel cambio di forma, non muta però la sostanza delle difficoltà che ormai permeano la quotidianità di tutti noi. È indubbio che si potrebbe discutere e riflettere sugli innumerevoli punti di frizione ...