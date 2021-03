Fatoumata Kébé | l’astronoma stregata dalla Luna

Leggi su iodonna

(Di domenica 14 marzo 2021) Nell’attesa di passeggiare, presto, in riva al Mare della Tranquillità,spolvera l’universo. O, almeno, sta studiando un modo efficace per sgomberare dal tragitto fra la Terra e laquelle centinaia di migliaia di detriti abbandonati alla deriva dalle precedenti missioni. Una discarica invisibile a occhio nudo, ma pericolosa, fluttua non molto lontano dall’atmosfera e in meno di 30 anni ha buone probabilità di entrare in rotta di collisione con le future navicelle o stazioni spaziali: «Ci sono almeno ventimila frammenti che superano i dieci centimetri di dimensione» spiega. «Quelli che galleggiano nell’orbita bassa, entro i duemila chilometri di distanza, bisogna riportarli sulla Terra. Si disintegreranno a contatto con l’atmosfera o affonderanno nel Pacifico, dove già giace un cimitero di residui delle agenzie ...