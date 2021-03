Advertising

LaStampa : Covid: Israele riapre ristoranti, caffè, scuole, hotel ed eventi culturali - Corriere : Galli: «Detto con la morte nel cuore, la chiusura delle scuole è inevitabile» - Paolina_27 : 3 settimane di scuole chiuse. Avvistati gruppi di nonni alla frontiera che tentano la fuga. #dad #scuolechiuse… - FirenzePost : Covid: scuole chiuse a Rosignano Marittimo. Ordinanza del sindaco - logudorolive : 11 casi Covid a Ozieri. A Bono scuole chiuse fino al 18 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuole

Orizzonte Scuola

Zangrillo "Basta cortisone a malati!"/ "Così Italia in zona rossa". Burioni... Pubblicità ... anche i siti produttivi , la grande distribuzione , le palestre , le, le strutture di ...Nuovi centri potranno eventualmente essere allestiti in siti produttivi , aree della grande distribuzione , palestre ,, strutture di associazioni e della Conferenza Episcopale ...Sono stati circa 200 i primi a sottoporsi alla somministrazione della dose del vaccino AstraZeneca, per come previsto dai protocolli sanitari che coinvolgono, in questa fase, il personale delle ...La cantante con Save the Children a sostegno dei bambini vittime del conflitto. Sul palco la storia di Lara, che ha chiuso l’infanzia in valigia: «Difendiamo i loro sogni» ...