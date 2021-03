Covid, Gandini: “La scuola non è sicura al 100% perché nessun posto lo è, ma è uno dei più sicuri” (Di domenica 14 marzo 2021) L'epidemiologa Sara Gandini è intervenuta a Sky TG 24 per parlare della correlazione tra i contagi e l'ambito scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 14 marzo 2021) L'epidemiologa Saraè intervenuta a Sky TG 24 per parlare della correlazione tra i contagi e l'ambito scolastico. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Covid, Gandini: “La scuola non è sicura al 100% perché nessun posto lo è, ma è uno dei più sicuri” - Dfatrade : Covid, Sara Gandini a Sky TG24: 'Tasso positivi inferiore in studenti' Lo stiamo affermando da un anno. Ma al gover… - MScrobogna : RT @SkyTG24: Covid, Sara Gandini a Sky TG24: 'Tasso positività inferiore in studenti' - statodelsud : Covid, Sara Gandini a Sky TG24: “Tasso positività inferiore in studenti” - Pino__Merola : Covid, Sara Gandini a Sky TG24: “Tasso positività inferiore in studenti” -