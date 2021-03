Che tempo che fa: Enrico Letta e Colapesce Dimartino ospiti stasera su Rai3 (Di domenica 14 marzo 2021) Che tempo che fa torna stasera su Rai3, a partire dalle 20:00, con ospiti d'eccezione in questa domenica 14 marzo 2021, tra cui Enrico Letta e il duo Colapesce Dimartino. stasera su Rai3 dalle 20:00 nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa, che dovrebbe vedere il ritorno in studio di Fabio Fazio. E come sempre insieme al conduttore ci saranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz, e lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto Saviano. ospiti della puntata Enrico Letta, candidato unico alla segreteria del Pd, Francesco Paolo Figliuolo, nuovo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 14 marzo 2021) Cheche fa tornasu, a partire dalle 20:00, cond'eccezione in questa domenica 14 marzo 2021, tra cuie il duosudalle 20:00 nuovo appuntamento con CheChe Fa, che dovrebbe vedere il ritorno in studio di Fabio Fazio. E come sempre insieme al conduttore ci saranno Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck,Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz, e lo spazio d'approfondimento sull'attualità curato da Roberto Saviano.della puntata, candidato unico alla segreteria del Pd, Francesco Paolo Figliuolo, nuovo ...

