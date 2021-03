Belén Rodriguez a «C’é Posta per te» con capezzoli in vista, e se fosse un atto femminista? (Di domenica 14 marzo 2021) C’è chi i capezzoli non ama averli in vista e compra copricapezzoli in silicone autoadesivi per dare al seno quell’effetto photoshoppato sotto gli abiti ed eliminare ogni sinuosità che possa essere letta come provocazione, e chi come Belén Rodriguez, 36 anni, bellissima showgirl argentina in attesa della seconda figlia, il problema quasi non se lo pone. Anzi se lo pone e lo risolve nel modo più naturale possibile. Belén abbraccia la filosofia del free the nipple. È quello che ha fatto ieri sera, allo show C’è Posta Per Te dove è nata una gag sull’argomento insieme a Luciana Littizzetto. Leggi su vanityfair (Di domenica 14 marzo 2021) C’è chi i capezzoli non ama averli in vista e compra copricapezzoli in silicone autoadesivi per dare al seno quell’effetto photoshoppato sotto gli abiti ed eliminare ogni sinuosità che possa essere letta come provocazione, e chi come Belén Rodriguez, 36 anni, bellissima showgirl argentina in attesa della seconda figlia, il problema quasi non se lo pone. Anzi se lo pone e lo risolve nel modo più naturale possibile. Belén abbraccia la filosofia del free the nipple. È quello che ha fatto ieri sera, allo show C’è Posta Per Te dove è nata una gag sull’argomento insieme a Luciana Littizzetto.

Ultime Notizie dalla rete : Belén Rodriguez C'è posta per te, Belen Rodriguez senza reggiseno? Ecco il risultato pazzesco: foto da bollino rosso in studio dalla De Filippi A C'è posta per te , nella puntata in onda su Canale 5 sabato 13 marzo e condotta come sempre da Maria De Filippi , ha tenuto banco Belen Rodriguez . Super - ospite d'eccezione, si è raccontata e ha raccontato il suo amore con Antonio Spinalbese , dal quale aspetta un figlio. Sul compagno ha spiegato: 'Antonino mi fa impazzire, ...

C'è posta per te, Belen Rodriguez senza censura: "Come mi fa impazzire", la più privata delle confessioni su Antonino Belen Rodriguez torna a parlare della sua storia d'amore con Antonino Spinalbese , parrucchiere di cui si è innamorata subito. Pare che sia stato un colpo di fulmine. E a C'è posta per te , il programma di ...

Chadia Rodriguez: arrivano le Donne che odiano le donne La Gazzetta dello Spettacolo