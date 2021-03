Beautiful, anticipazioni lunedì 15 marzo: la scelta di Thomas e Zoe (Di domenica 14 marzo 2021) anticipazioni e curiosità sulla puntata di lunedì 15 marzo dell’amata soap Beautiful . Ecco cosa vedremo su Canale 5 dalle 13.40 circa. La relazione tra Thomas e Zoe Lunedi 15 marzo, su Canale 5 dalle 13.40 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap Beautiful . Ecco alcune anticipazioni. Ormai tutti sono convinti che Thomas non provi più nulla per Hope, anzi, il giovane si sarebbe dimenticato della donna. Ma Brooke e Liam non credono a questa versione dei fatti e faranno di tutto, nelle prossime puntate, per sbugiardare il giovane. Thomas, però, si sta riavvicinando ad Hope , sfruttando il tempo che passano insieme mentre lavorano alla nuova collezione della casa di moda. La cosa ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 14 marzo 2021)e curiosità sulla puntata di15dell’amata soap. Ecco cosa vedremo su Canale 5 dalle 13.40 circa. La relazione trae Zoe Lunedi 15, su Canale 5 dalle 13.40 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap. Ecco alcune. Ormai tutti sono convinti chenon provi più nulla per Hope, anzi, il giovane si sarebbe dimenticato della donna. Ma Brooke e Liam non credono a questa versione dei fatti e faranno di tutto, nelle prossime puntate, per sbugiardare il giovane., però, si sta riavvicinando ad Hope , sfruttando il tempo che passano insieme mentre lavorano alla nuova collezione della casa di moda. La cosa ...

