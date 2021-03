(Di lunedì 15 marzo 2021) EIBAR (Spagna) - Il, in versione corsara, ha vinto per 3 - 1 sul campo dell'Eibar . All'Estadio Municipal de Ipurua, ospiti subito avanti, per 2 - 0, con le reti di Moial primo ...

Advertising

sportli26181512 : #Bacca trascina il Villarreal, il derby di Siviglia va a #Gomez e #Suso: L'ex Milan in gol nel 3-1 con l'Eibar, i r… -

Ultime Notizie dalla rete : Bacca trascina

Corriere dello Sport.it

All'Estadio Municipal de Ipurua, ospiti subito avanti, per 2 - 0, con le reti di Moi Gomez al primo minuto e dell'ex Milan Carlospoco dopo la mezzora. I padroni di casa, a fine primo tempo, ...Il Villarreal supera fuori casa l'Eibar per 3-1 e si piazza al settimo posto in classifica: uno-due di Moi Gomez al 1' e dell'ex Milan Carlos Bacca al 34', i padroni di casa sbagliano quindi un rigore ...All'Estadio Municipal de Ipurua, ospiti subito avanti, per 2-0, con le reti di Moi Gomez al primo minuto e dell'ex Milan Carlos Bacca poco dopo la mezzora. I padroni di casa, a fine primo tempo, hanno ...