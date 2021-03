Anticipazioni di Uomini e Donne | Gemma Galgani cade dalle scale dello studio e si ferisce

(Di domenica 14 marzo 2021) Nuova registrazione dicon tanto di incidente Per il secondo giorno consecutivo nello6 del centro Elios di Roma si sono registrate altre puntate di. Stando allefornite da Il Vicolo delle News,è stata ancora una volta protagonista assoluta. Ma stavolta in negativo, infatti pare che la dama torinese si sia fatta malendoe si sarebbe anche ferita. Pare che la padrona di casa Maria De Filippi abbia notato il sangue sulle ginocchia della 71enne ed ha fatto intervenire il medico del dating show Mediaset che ha immediatamente soccorso l’acerrima nemica di Tina Cipollari. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto in ...

