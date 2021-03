Sonia Bruganelli posta alcune foto con il figlio | il web la aggredisce e lei risponde “Io ero …” | a quel punto nessuno può più dire nulla

(Di sabato 13 marzo 2021)fa sempre parlare di sé perché non teme di mostrare come vive e il popolo del web la critica sempre, a volte anche molto ferocemente. Lei non si scompone mai, però, e continua a fare ciò che le piace nel modo in cui le piace e, dunque,di viaggi bellissimi, di smenti con mezzi di lusso privati, abiti firmati e angoli della casa da sogno. E, come dice il marito Paolo Bonolis, si diverte a provocare e per questo, nonostante tutte le critiche e gli attacchi, continua ad essere sempre molto attiva sui social.va a Dubai con ilDavide e il popolo del web laQualche giorno fa,hato ...

Advertising

TataImma : @Fratm93182394 Sonia Bruganelli - zazoomblog : Sonia Bruganelli ex modella di fotoromanzi e moglie di Paolo Bonolis - #Sonia #Bruganelli #modella - tramontisulmare : RT @fraancescaxhz: sonia bruganelli è una nutria che ce l’ha fatta - effesronfleek : Sonia bruganelli ?? io - fraancescaxhz : sonia bruganelli è una nutria che ce l’ha fatta -

Ultime Notizie dalla rete : Sonia Bruganelli

Da lunedì su TIMVISION arriva 'I libri di', il programma nel quale, animata da grande passione per la lettura, incontra gli autori per conoscere l'ispirazione che li ha spinti alla scrittura. Venti puntate ognuna delle quali proporrà un coinvolgente ...La bella moglie di Paolo Bonolis condivide una foto in primo piano in cui appare con un make - up magnificocondivide una foto su instagram in cui appare in un primo piano con rossetto rosso e mascara nero, lo sguardo ti cattura è bellissima. Nella didascalia scrive: 'Il rosso che cambia le ...Sonia Bruganelli fa sempre parlare di sé perché non teme di mostrare come vive e il popolo del web la critica sempre, a volte anche molto ferocemente. Lei non si scompone mai, però, e continua a fare ...Tra i volti del cast di Avanti un Altro, molto amata è Miss Claudia, all'anagrafe Claudia Ruggeri. Personaggio storico del programma, nel corso degli anni ...