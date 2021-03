Qui Torino, sono 22 i convocati da Nicola per l’Inter: l’elenco completo (Di sabato 13 marzo 2021) I convocati da Davide Nicola per Torino-Inter Domani il Torino ospiterà l’Inter allo stadio ‘Olimpico Grande Torino’ nell’ottava giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. In vista della partita casalinga, Davide Nicola ha diramato l’elenco dei convocati, composto da 22 giocatori. PORTIERI: Milinkovic, Sirigu, Ujkani DIFENSORI: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Ferigra, Izzo, Lyanco, Murru, Rodriguez, Vojvoda CENTROCAMPISTI: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora ATTACCANTI: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di sabato 13 marzo 2021) Ida Davideper-Inter Domani ilospiteràallo stadio ‘Olimpico Grande’ nell’ottava giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021. In vista della partita casalinga, Davideha diramatodei, composto da 22 giocatori. PORTIERI: Milinkovic, Sirigu, Ujkani DIFENSORI: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Ferigra, Izzo, Lyanco, Murru, Rodriguez, Vojvoda CENTROCAMPISTI: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora ATTACCANTI: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza. L'articolo proviene da intermagazine.

