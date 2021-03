Pesi | Telesca | un altro passo verso Tokyo

(Di sabato 13 marzo 2021) Eccolo unscalinola grande scalata. A Bogotà, in Colombia, nella prova di Coppa del Mondo, alla sua prima uscita dal Covid - 19, ha vinto la medaglia d'oro senior sollevando 183 kg in ...

Il risultato ha consentito a Donato di passare dall'ottavo al settimo posto del ranking olimpico, superando l'inglese Micky Yule. Ma non è ancora tempo di distrarsi, per la qualifica a Tokyo ...Tokyo è più vicino! Grandi emozioni al momento della premiazione, che ha visto Telesca commuoversi durante l'inno nazionale italiano ma anche il Direttore Tecnico Sandro Boraschi, che non ha potuto ...