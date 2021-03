Advertising

IAMCALCIONAPOL : Napoli: infortunio per Rrahmani, Lozano si avvicina al rientro - sportli26181512 : Napoli, #Rrahmani salta il Milan per un guaio muscolare: Anche #Manolas è in forte dubbio per la gara di San Siro… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Donati a Radio Crc: “Milan avversario ostico, peccato per il ko di Rrah… - serieAnews_com : #Gattuso, è un incubo: triplo forfait contro il #Milan ???? - MCalcioNews : Napoli, difesa incerottata: K.O. Rrahmani. I tempi di recupero -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Rrahmani

è out dalla trasferta deldomani col Milan . Il difensore si è fermato ieri in allenamento e oggi gli esami diagnostici alla clinica Pineta Grande hanno evidenziato una ...Ilperde altre pedine; non saranno del match Petagna e Ghoulam , ma anche, Manolas e Lozano. In porta la scelta dovrebbe ricadere su Ospina , in difesa Di Lorenzo a destra, al centro ...Seduta mattutina per il Napoli Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domani a San Siro per la 27esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squad ...Secondo Donati “il Napoli è in corsa per la Champions nonostante i tanti infortuni subiti durante la stagione. Peccato per il ko di Rrahmani, stava entrando meglio negli schemi di Gattuso”. Gattuso ...