Milano: flash mob in Darsena per Dax e Carlo Giuliani (Di sabato 13 marzo 2021) Milano, 13 mar. (Adnkronos) - flash mob sulla Darsena a Milano del collettivo ‘Liberazione'. I manifestanti hanno acceso alcuni fumogeni e hanno dipinto dei murales per ricordare Davide Cesare, conosciuto come Dax, ucciso nel 2003 fuori dal centro sociale milanese Orso, e Carlo Giuliani, morto nel 2001 nel corso del G8 di Genova del 2001. Proteste da parte del centrodestra milanese. Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza e consigliere comunale di Fdi a Milano, parla di immagini “inaudite. E' un fatto gravissimo che, dopo il rave party di due settimane, sempre organizzato dai centri sociali, ancora una volta gli antagonisti abbiano preso possesso della Darsena rendendosi protagonisti di questa manifestazione in spregio delle restrizioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021), 13 mar. (Adnkronos) -mob sulladel collettivo ‘Liberazione'. I manifestanti hanno acceso alcuni fumogeni e hanno dipinto dei murales per ricordare Davide Cesare, conosciuto come Dax, ucciso nel 2003 fuori dal centro sociale milanese Orso, e, morto nel 2001 nel corso del G8 di Genova del 2001. Proteste da parte del centrodestra milanese. Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza e consigliere comunale di Fdi a, parla di immagini “inaudite. E' un fatto gravissimo che, dopo il rave party di due settimane, sempre organizzato dai centri sociali, ancora una volta gli antagonisti abbiano preso possesso dellarendendosi protagonisti di questa manifestazione in spregio delle restrizioni ...

Aerica8 : Dopo quasi un anno salgo in metro... Che flash ?? #milano - radio_milano : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Via libera dell'Aifa al vaccino anti-Covid dell'azienda Johnson & Johnson #ANSA - radio_milano : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Valentina Vezzali nuovo sottosegretario allo Sport. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera #ANSA https:/… - radio_milano : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. E' l'intenzion… - rob_milano : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca dello… -