Llorente: “Sarei voluto tornare alla Juventus e anche Pogba. Discutere CR7 è da pazzi. Sullo scudetto…” (Di sabato 13 marzo 2021) Lunga intervista rilasciata da Fernando Llorente, attuale giocatore dell'Udinese, ai microfoni di Tuttosport. Il bomber spagnolo si è concentrato sulle attualità del calcio italiano svelando anche qualche particolare inedito di mercato.Llorente a 360°caption id="attachment 303809" align="alignnone" width="527" Llorente (getty images)/caption"Il gol al Sassuolo è stato una liberazione, ma adesso non mi voglio più fermare e spero di aiutare l’Udinese anche contro il Genoa", ha detto Llorente pensando al presente in maglia Udinese. "Sono qui per portare esperienza e aiutare la squadra. Ho trovato un club super organizzato. L’idea di venire a Udine mi è piaciuta fin da subito".Uno sguardo anche al passato con un curioso retroscena sempre a tinte bianconere, ma quella della ... Leggi su itasportpress (Di sabato 13 marzo 2021) Lunga intervista rilasciata da Fernando, attuale giocatore dell'Udinese, ai microfoni di Tuttosport. Il bomber spagnolo si è concentrato sulle attualità del calcio italiano svelandoqualche particolare inedito di mercato.a 360°caption id="attachment 303809" align="alignnone" width="527"(getty images)/caption"Il gol al Sassuolo è stato una liberazione, ma adesso non mi voglio più fermare e spero di aiutare l’Udinesecontro il Genoa", ha dettopensando al presente in maglia Udinese. "Sono qui per portare esperienza e aiutare la squadra. Ho trovato un club super organizzato. L’idea di venire a Udine mi è piaciuta fin da subito".Uno sguardoal passato con un curioso retroscena sempre a tinte bianconere, ma quella della ...

