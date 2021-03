La Salernitana non va oltre il pari con il Cosenza: all’Arechi finisce 0-0 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – All’”Arechi” la Salernitana impatta contro il Cosenza. Al 13? ospiti pericolosi con un colpo di testa di Sciaudone che termina di poco a lato. Al 28? ci provano i granata con una conclusione di Coulibaly che termina a lato. Al 35? occasione per il Cosenza: cross di Carretta e colpo di testa di Gliozzi, si supera Belec e devia in angolo. Il primo tempo si chiude senza reti. Al 27? della ripresa grande occasione per i granata: cross basso di Kupisz e tiro a botta sicura di Kiyine, respinge in angolo Falcone. Al 33? Cosenza pericoloso con una conclusione dalla distanza di Sciaudone che si stampa sul palo. Al 33? ci provano i granata con una conclusione dalla distanza di Di Tacchio che esce di poco a lato. Nel finale la Salernitana ci prova ma finisce ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – All’”Arechi” laimpatta contro il. Al 13? ospiti pericolosi con un colpo di testa di Sciaudone che termina di poco a lato. Al 28? ci provano i granata con una conclusione di Coulibaly che termina a lato. Al 35? occasione per il: cross di Carretta e colpo di testa di Gliozzi, si supera Belec e devia in angolo. Il primo tempo si chiude senza reti. Al 27? della ripresa grande occasione per i granata: cross basso di Kupisz e tiro a botta sicura di Kiyine, respinge in angolo Falcone. Al 33?pericoloso con una conclusione dalla distanza di Sciaudone che si stampa sul palo. Al 33? ci provano i granata con una conclusione dalla distanza di Di Tacchio che esce di poco a lato. Nel finale laci prova ma...

