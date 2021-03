In Belgio due casi di trombosi sospetta dopo la vaccinazione AstraZeneca | non è provato il nesso

(Di sabato 13 marzo 2021)la sospensione del vaccinoin Danimarca, Islanda e Norvegia, e la sospensione di un lotto in Italiala morte di due militari in Sicilia, vengono gettate altre ombre sulla casa ...

Advertising

christiane5 : RT @globalistIT: - Moixus1970 : RT @globalistIT: - globalistIT : - iosonoFabry : RT @Vrum83: La casa d'infanzia del poeta Arthur Rimbaud, dove scrisse 'Una stagione all'inferno', è stata acquistata da Patti Smith nel 201… - fnassetti : RT @Vrum83: La casa d'infanzia del poeta Arthur Rimbaud, dove scrisse 'Una stagione all'inferno', è stata acquistata da Patti Smith nel 201… -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio due

Globalist.it

Altricasi "sospetti" di trombosi sono stati registrati indopo la somministrazione delle dosi AstraZeneca. Alla notizia della segnalazione dall'Agenzia federale dei medicinali (Famhp) ...L Italia torna in 15, ma il copione non cambia: arrivano anchemete di Owens con i dragoni che ... tr Sheedy (G), 63 meta Rees - Zammit (G), tr Sheedy (G) Arbitro : Andrew Brace () Ammoniti : ...Dopo la sospensione del vaccino AstraZeneca in Danimarca, Islanda e Norvegia, e la sospensione di un lotto in Italia dopo la morte di due militari in Sicilia, vengono gettate altre ombre sulla casa ...Tra i primi venti mercati di sbocco, tiene l’export della Germania, a 2 miliardi di euro (+0,4%) e aumentano la Svizzera del 105,9%, che passa da settimo a terzo mercato, e il Belgio, ottavo mercato ...