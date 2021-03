Ilary Blasi, Francesco Totti svela il retroscena: “stavamo per separarci” (Di sabato 13 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ilary Blasi è la prossima conduttrice dell’Isola dei Famosi, il reality di Canale Cinque che partirà la prossima settimana. Manca dalla televisione, o almeno dalla conduzione di un programma da un anno e mezzo come lei stessa ha ammesso in una recente intervista, ma sta per tornare. E’ lei infatti la conduttrice della nuova edizione Leggi su youmovies (Di sabato 13 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è la prossima conduttrice dell’Isola dei Famosi, il reality di Canale Cinque che partirà la prossima settimana. Manca dalla televisione, o almeno dalla conduzione di un programma da un anno e mezzo come lei stessa ha ammesso in una recente intervista, ma sta per tornare. E’ lei infatti la conduttrice della nuova edizione

Advertising

MediasetPlay : Honduras chiama, Ilary Blasi risponde! ?? Oggi a #Verissimo, alle 16.00 su #Canale5 e in streaming su #Canale5, Ilar… - ImperoZorzando : RT @candemet8992: Maria de Filippi ?? Mara Venier ?? Paolo Bonolis ?? Ilary Blasi ?? Maurizio Costanzo?? Alessia Marcuzzi ?? TOMMY SEMPRE… - ImperoZorzando : RT @ccstantz: COMUNQUE MARIA DE FILIPPI, MAURIZIO COSTANZO, MARA VENIER, ILARY BLASI, PAOLO BONOLIS TUTTI PAZZI PER TOMMASO E IO NON MI RIP… - danielesparisci : RT @ErreEffe7: A Ilary Blasi non fa difetto l’autoironia: «Il successo non mi ha corrotto, sono rimasta burina. La politica? Son già confus… - bubinoblog : ILARY BLASI: CHIEDERE CONSIGLI ALLA MARCUZZI? PREFERISCO SBAGLIARE CON LA MIA TESTA -