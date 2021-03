I giovani sono tornati ad avere vent’anni: era ora! (Di sabato 13 marzo 2021) sono del 1951 e ho vissuto gli anni ’60 e ’70 all’età in cui si pensa di aver capito tutto. Contestazione delle generazioni precedenti, rottura degli schemi, capelli lunghi, vestiti trasgressivi. Un periodo esaltante. Il primo concerto a cui ho assistito è stato quello dei Beatles. Volevamo cambiare il mondo, senza aver ben capito come fare, e le nostre “lotte”, con sit-in, occupazioni, cariche della polizia, volantinaggi di foglietti ciclostilati, manifestazioni, erano di classe. Contro la guerra e lo sfruttamento delle masse lavoratrici. Ho persino manifestato contro la meritocrazia, strumento di oppressione di noi figli della classe operaia. Nessuna sensibilità per le questioni ambientali, allora: concentrati su noi stessi, volevamo godere del miracolo economico, avere la nostra fetta. L’abbiamo avuta, a spese della natura. All’università ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021)del 1951 e ho vissuto gli anni ’60 e ’70 all’età in cui si pensa di aver capito tutto. Contestazione delle generazioni precedenti, rottura degli schemi, capelli lunghi, vestiti trasgressivi. Un periodo esaltante. Il primo concerto a cui ho assistito è stato quello dei Beatles. Volevamo cambiare il mondo, senza aver ben capito come fare, e le nostre “lotte”, con sit-in, occupazioni, cariche della polizia, volantinaggi di foglietti ciclostilati, manifestazioni, erano di classe. Contro la guerra e lo sfruttamento delle masse lavoratrici. Ho persino manifestato contro la meritocrazia, strumento di oppressione di noi figli della classe operaia. Nessuna sensibilità per le questioni ambientali, allora: concentrati su noi stessi, volevamo godere del miracolo economico,la nostra fetta. L’abbiamo avuta, a spese della natura. All’università ho ...

