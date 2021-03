Francesca Mannocchi | la sclerosi multipla e il linguaggio dell’anima contrapposto a quello medico

(Di sabato 13 marzo 2021) «Un giorno avevo 8 anni, i capelli corti e una disperazione appena sbocciata, pensai: nei miei 30 anni mi ammalerò. Così è stato»: suona come una profezia il pensiero irrazionale scaturito, mentre giocava da bambina, nella mente di Francesca Mannocchi, giornalista e scrittrice, che ha deciso di raccontare in Bianco è il colore del danno, edito da Einaudi, come cambia la vita dopo l’arrivo di un evento inaspettato. Nel suo caso la diagnosi di una malattia neurologica potenzialmente degenerativa, la sclerosi multipla.

Advertising

mannocchia : La prima parte del nostro racconto dal Libano per Atlantide, @La7tv @andreapurgatori - La7tv : #atlantide L'esclusivo reportage di Francesca Mannocchi dal Libano, un paese che non riesce più a riprendersi dalla… - La7tv : #atlantide Le immagini di Francesca #Mannocchi da #Mosul, la città che vuole rinascere dopo l'occupazione degli jih… - KiriBiri1 : RT @ChiaraLiati: #Atlantide Imperdibile! Si è parlato di #Iraq e della visita di Papa Francesco con @andreapurgatori @antoniospadaro e @ma… - alex_zorzi : @andreapurgatori @mannocchia @antoniospadaro @maurobiani Le storie di #Atlantide sono sempre ben raccontate ma quel… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Mannocchi

La7

Colpisce molto la visita a Mosul (raccontata, in particolare, con il reportage diandato in onda il 10 marzo scorso su La7 per Atlantide di Andrea Purgatori ): città investita ...Su La7 lo speciale 'Atlantide' dedicato al Medio Oriente, con Andrea Purgatori alla conduzione, Padre Antonio Spadaro tra gli ospiti e un reportage ditra gli ingredienti, ha ...Nel libro «Bianco è il colore del danno», edito da Einaudi e candidato al Premio Strega, la giornalista racconta con una scrittura emotivamente intensa come cambia la vita dopo l’arrivo di un evento i ...“Mosul è come un seme, se lo curi, gli dai acqua, gli dai un buon ambiente in cui vivere, sboccerà un giorno”. Il prof. Alì Al Baroodi ...