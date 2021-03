F2 2021: chi sarà il nuovo campione? (Di sabato 13 marzo 2021) I test pre-stagionali di F2 sono ormai archiviati e si pensa solamente all’inizio del campionato 2021, che aprirà le danze proprio sul circuito di Sakhir nell’ultimo weekend di marzo. Sulla griglia di partenza ufficiale sono presenti tantissimi rookie, che in Bahrain hanno dimostrato di poter vincere e ottenere risultati significativi, ma occhio anche ai più “esperti”. Chi sarà il vincitore della categoria cadetta quest’anno? Campionato di F2 2021: chi sono i favoriti? Con una griglia di partenza (quasi) al completo e i test di inizio settimana ormai alle spalle, ci si può fare più o meno un’idea su chi potrà essere il potenziale vincitore del campionato 2021 di F2. Nelle scorse giornate sono stati diversi i piloti che hanno registrato il miglior tempo, tra cui anche David Beckmann. Il giovane tedesco di Charouz ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 marzo 2021) I test pre-stagionali di F2 sono ormai archiviati e si pensa solamente all’inizio del campionato, che aprirà le danze proprio sul circuito di Sakhir nell’ultimo weekend di marzo. Sulla griglia di partenza ufficiale sono presenti tantissimi rookie, che in Bahrain hanno dimostrato di poter vincere e ottenere risultati significativi, ma occhio anche ai più “esperti”. Chiil vincitore della categoria cadetta quest’anno? Campionato di F2: chi sono i favoriti? Con una griglia di partenza (quasi) al completo e i test di inizio settimana ormai alle spalle, ci si può fare più o meno un’idea su chi potrà essere il potenziale vincitore del campionatodi F2. Nelle scorse giornate sono stati diversi i piloti che hanno registrato il miglior tempo, tra cui anche David Beckmann. Il giovane tedesco di Charouz ...

