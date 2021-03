Advertising

AnnalisaChirico : Superati in Italia i 100mila morti Covid, e la seconda ondata ne ha prodotti oltre 64mila, il doppio della prima. L… - fanpage : È un giorno triste per l'Italia, il primo paese in Europa a raggiungere 100mila morti di #Covid - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: oltre 24 mila i positivi in 24 ore, superati i 3 milioni di casi. Sono 297 le vittime #ANSA - fisco24_info : Covid, superati i 119 milioni di contagi nel mondo: Gli Stati Uniti sono il Paese che ha registrato finora il maggi… - ItaliaStartUp_ : Covid Francia, superati i 90mila morti - Adnkronos -

Ultime Notizie dalla rete : Covid superati

Adnkronos

Gli Stati Uniti sono il Paese che ha registrato finora il maggior numero di casii 119 milioni di casi diin tutto il mondo dall'inizio delle pandemia, secondo il bilancio della Johns Hopkins University. I dati del sito riportano che nelle ultime 24 ore si sono ......25, ma anche sui numeri dell'incidenza settimanale:i 250 casi ogni 100.000 abitanti le ... Nei repartiordinari i ricoverati sono 23.656 , 409 in più in 24 ore, e 2.914 in terapia ...Per quanto tempo non so dirlo, dipende dal ranking, dal fisico e anche dal Covid. Non mi piace giocare senza il pubblico: mentalmente è più difficile, ma è un momento in cui tanti soffrono per cui non ...Procede il piano vaccinazioni nelle Marche, che si assestano ormai da diversi giorni al quinto posto nazionale per percentuali di vaccini somministrati rispetto a quelli consegnat ...