Cieli sereni sull’ultimo weekend prima della zona rossa (Di sabato 13 marzo 2021) Ultimo weeked prima della nuova zona rossa che da lunedì chiuderà Bergamo e la Lombardia. Che tempo farà? Lo spiega Marco Tarantola con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE L’approfondirsi di una circolazione ciclonica tra Regno Unito e Scandinavia sta determinando un’intensificazione delle correnti occidentali su tutta l’Europa, con la tendenza dell’alta pressione ad abbassarsi di latitudine. La Lombardia risulterà protetta dalle Alpi dal passaggio di perturbazioni, con tempo sostanzialmente stabile fino almeno a metà della prossima settimana, se si eccettuano alcune deboli precipitazioni e nevicate sulle zone alpine di confine. Nel corso dei prossimi giorni le temperature non subiranno grandi variazioni e le oscillazioni saranno prevalentemente influenzate dal livello di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 13 marzo 2021) Ultimo weekednuovache da lunedì chiuderà Bergamo e la Lombardia. Che tempo farà? Lo spiega Marco Tarantola con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE L’approfondirsi di una circolazione ciclonica tra Regno Unito e Scandinavia sta determinando un’intensificazione delle correnti occidentali su tutta l’Europa, con la tendenza dell’alta pressione ad abbassarsi di latitudine. La Lombardia risulterà protetta dalle Alpi dal passaggio di perturbazioni, con tempo sostanzialmente stabile fino almeno a metàprossima settimana, se si eccettuano alcune deboli precipitazioni e nevicate sulle zone alpine di confine. Nel corso dei prossimi giorni le temperature non subiranno grandi variazioni e le oscillazioni saranno prevalentemente influenzate dal livello di ...

