Calendario Serie A oggi: orari partite, tv, streaming 13 marzo, programma Sky e DAZN

Nuovo sabato di partite nella Serie A di calcio 2021, che vedrà disputarsi tre partite, iniziando dalle ore 15, quando il Sassuolo andrà a caccia di una vittoria che manca da un mese, fronteggiano il Verona tra le mura amiche, nel match che sarà trasmesso in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Serie A, ma anche in streaming, sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. Sul satellite andrà in onda anche l'incontro delle 18, quando la Fiorentina farà visita al Benevento, con il quadro chiuso da Genoa-Udinese alle 20.45, questa volta sulla piattaforma in abbonamento DAZN, ma anche in tv su DAZN1, canale 209 del bouquet di Sky Sport.

