Cagliari Juventus | i convocati di Semplici | novità in attacco

Advertising

ZZiliani : È vero, si torna sempre sul luogo del delitto. Ma rivedere #Calvarese arbitro di #CagliariJuventus dopo gli orrori… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «Il progetto è sempre stato di unire giocatori giovani a più esperti. E' stato così dall'inizio… - JuventusFCYouth : ?? Segui #CagliariJuve LIVE dalle 11:00 su Juventus TV! ?? - macmax22 : RT @juventusfc: ?? Sguardo ai nostri prossimi avversari ?? Focus sul @CagliariCalcio: - gilnar76 : L’ex “avvisa” Pirlo: «Cagl ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Juventus

Commenta per primo Dal sito ufficiale della: 'Ventidue punti in ventisei partite, due più del Torino terzultimo, ma con due gare in meno. La stagione delè in linea di galleggiamento per non sprofondare nella zona che ...Leonardo Semplici ha diramato la lista dei convocati per- ...Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha reso nota la lista dei convocati in vista del match casalingo contro la Juventus. C’è una novità in attacco, con la chiamata del giovane Primavera Contin ...Dal sito ufficiale della Juventus: “Ventidue punti in ventisei partite, due più del Torino terzultimo, ma con due gare in meno. La stagione del Cagliari ...