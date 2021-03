ATP Marsiglia 2021, Daniil Medvedev e Pierre-Hugues Herbert in Finale! Eliminato Humbert (Di sabato 13 marzo 2021) Arrivano i verdetti dal veloce indoor di Marsiglia (Francia), sede del torneo ATP 250. Il n.3 del mondo Daniil Medvedev ha sconfitto per 6-4 3-0 l’australiano Matthew Ebden (n.287 del ranking), sorpresa di questa settimana transalpina. Il russo ha usufruito del ritiro dell’aussie, anche se l’esito del confronto sembrava già scritto a prescindere dal problema fisico di Ebden. Il tennista originario di Mosca, dunque, continua nel suo incedere e incontrerà il francese Pierre-Hugues Herbert (n.93 del ranking), uscito vittorioso in maniera inattesa nel derby contro il più più quotato Ugo Humbert (n.31 ATP). Con il suo tennis d’attacco, Herbert ha messo in difficoltà il mancino nativo di Metz e con un secco 6-3 6-2 ha staccato il biglietto per l’atto ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Arrivano i verdetti dal veloce indoor di(Francia), sede del torneo ATP 250. Il n.3 del mondoha sconfitto per 6-4 3-0 l’australiano Matthew Ebden (n.287 del ranking), sorpresa di questa settimana transalpina. Il russo ha usufruito del ritiro dell’aussie, anche se l’esito del confronto sembrava già scritto a prescindere dal problema fisico di Ebden. Il tennista originario di Mosca, dunque, continua nel suo incedere e incontrerà il francese(n.93 del ranking), uscito vittorioso in maniera inattesa nel derby contro il più più quotato Ugo(n.31 ATP). Con il suo tennis d’attacco,ha messo in difficoltà il mancino nativo di Metz e con un secco 6-3 6-2 ha staccato il biglietto per l’atto ...

