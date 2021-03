Atp Acapulco 2021, il montepremi e il prize money (Di sabato 13 marzo 2021) Il montepremi e il prize money dell’Atp 500 di Acapulco, torneo in programma dal 14 al 20 marzo 2021 su cemento. Fabio Fognini e Stefano Travaglia sono i due azzurri al via nel torneo messicano che va in contemporanea con quello di Dubai. Tanti nomi di rilievo al via, da Stefanos Tsitsipas ad Alexander Zverev. La cifra complessiva del torneo si attesta sugli 881.400 euro con il vincitore che farà sua una cifra di quasi 90 mila euro con i consueti 500 punti valevoli per il ranking Atp. Nessun punto Atp invece per il primo turno e un assegno da 11.500 euro. Di seguito la suddivisione nel dettaglio del prize money di Acapulco. PRIMO TURNO: 11.500€ (0 punti Atp) SECONDO TURNO: 20.000€ (45 punti Atp) QUARTI DI FINALE: 32.000€ (90 punti Atp) SEMIFINALE: ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) Ile ildell’Atp 500 di, torneo in programma dal 14 al 20 marzosu cemento. Fabio Fognini e Stefano Travaglia sono i due azzurri al via nel torneo messicano che va in contemporanea con quello di Dubai. Tanti nomi di rilievo al via, da Stefanos Tsitsipas ad Alexander Zverev. La cifra complessiva del torneo si attesta sugli 881.400 euro con il vincitore che farà sua una cifra di quasi 90 mila euro con i consueti 500 punti valevoli per il ranking Atp. Nessun punto Atp invece per il primo turno e un assegno da 11.500 euro. Di seguito la suddivisione nel dettaglio deldi. PRIMO TURNO: 11.500€ (0 punti Atp) SECONDO TURNO: 20.000€ (45 punti Atp) QUARTI DI FINALE: 32.000€ (90 punti Atp) SEMIFINALE: ...

