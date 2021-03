Arresti più facili, proposta la legge in Kentucky (Di domenica 14 marzo 2021) Il Senato a maggioranza repubblicana del Kentucky ha avanzato un disegno di legge che per rendere più facile arrestare chi partecipa a manifestazioni ed è accusato di aver insultato un agente di polizia. Il disegno di legge, approvato due giorni prima dell’anniversario dell’omicidio di Breonna Taylor, l’infermiera afroamericana uccisa dalla polizia mentre era a casa sua, nel suo letto, renderebbe reato anche solo schernire o sfidare dialetticamente un agente, «con parole o gesti che avrebbero una tendenza diretta a provocare … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 14 marzo 2021) Il Senato a maggioranza repubblicana delha avanzato un disegno diche per rendere più facile arrestare chi partecipa a manifestazioni ed è accusato di aver insultato un agente di polizia. Il disegno di, approvato due giorni prima dell’anniversario dell’omicidio di Breonna Taylor, l’infermiera afroamericana uccisa dalla polizia mentre era a casa sua, nel suo letto, renderebbe reato anche solo schernire o sfidare dialetticamente un agente, «con parole o gesti che avrebbero una tendenza diretta a provocare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

