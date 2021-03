America’s Cup, Luna Rossa: il calo del TWS e una concatenazione di errori. Reazione poco…mediterranea! (Di sabato 13 marzo 2021) Non bisogna avere rimpianti, guardare avanti. Come dice Max Sirena: testa bassa e pedalare. Certo che… dopo la regata numero 5 ci eravamo fatti la bocca dolce. Ma nella storia solo una volta una barca italiana aveva vinto in Coppa America e ora siamo qui, ancora pari, 3 a 3 con tre vittorie in saccoccia che già fanno la storia. C’è già da fare una grande festa. Infatti Luna Rossa sta già creando un volano di attenzioni attorno alla Coppa America in Italia, dai giornali, agli ascolti tv, ai social che oggi hanno sostituito le chiacchiere da bar; la barca nera con la sottile linea Rossa tiene banco. Comunque andrà, resterà più di quello che possiamo immaginare. anche perché Luna Rossa continuerà ad essere la capofila dell’Italia che va per mare, aspettando di vedere se ci sarà anche un team competitivo ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Non bisogna avere rimpianti, guardare avanti. Come dice Max Sirena: testa bassa e pedalare. Certo che… dopo la regata numero 5 ci eravamo fatti la bocca dolce. Ma nella storia solo una volta una barca italiana aveva vinto in Coppa America e ora siamo qui, ancora pari, 3 a 3 con tre vittorie in saccoccia che già fanno la storia. C’è già da fare una grande festa. Infattista già creando un volano di attenzioni attorno alla Coppa America in Italia, dai giornali, agli ascolti tv, ai social che oggi hanno sostituito le chiacchiere da bar; la barca nera con la sottile lineatiene banco. Comunque andrà, resterà più di quello che possiamo immaginare. anche perchécontinuerà ad essere la capofila dell’Italia che va per mare, aspettando di vedere se ci sarà anche un team competitivo ...

Advertising

Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - repubblica : ?? America's Cup: Luna Rossa batte New Zealand, poi sbaglia: e' 2-2. Ma per l'Italia e' gia' storia - repubblica : America's Cup, Luna Rossa mette ko New Zealand e va sul 2-1. Per l'Italia è già storia - MomentiCalcio : America's Cup, ancora parità tra #LunaRossa e #NewZealand: punteggio sul 3-3 - antonellaa262 : Finale di America’s Cup: equilibrio e parità assoluta nelle acque di Auckland tra Luna Rossa e New Zealand. Stanott… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | equilibrio assoluto | serie sul 3-3 Zazoom Blog