Totti: «Con Cassano abbiamo fatto cose da circo. A De Rossi ho fatto da tappo» (Di venerdì 12 marzo 2021) Intervistato dalla rivista Sette, Francesco Totti ha ripercorso le tappe della propria carriera parlando di tre importanti figure Intervistato dalla rivista Sette, Francesco Totti ha parlato del proprio rapporto con il suo ex allenatore e amico Carlo Mazzone: «È stato come un secondo padre, mi ha cresciuto e l’ho incontrato nel momento più complicato per un giovane. Ha fatto emergere i miei talenti». SU DE Rossi – «È stato un fratello, è sempre stato il mio tifoso fin da quando faceva il raccattapalle. Siamo cresciuti insieme e mi dispiace cha abbia fatto il capitano per così poco tempo. Gli ho fatto da tappo ma non è stata colpa mia». SU Cassano – «Con lui abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Intervistato dalla rivista Sette, Francescoha ripercorso le tappe della propria carriera parlando di tre importanti figure Intervistato dalla rivista Sette, Francescoha parlato del proprio rapporto con il suo ex allenatore e amico Carlo Mazzone: «È stato come un secondo padre, mi ha cresciuto e l’ho incontrato nel momento più complicato per un giovane. Haemergere i miei talenti». SU DE– «È stato un fratello, è sempre stato il mio tifoso fin da quando faceva il raccattapalle. Siamo cresciuti insieme e mi dispiace cha abbiail capitano per così poco tempo. Gli hodama non è stata colpa mia». SU– «Con lui...

