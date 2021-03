The Weeknd e la battaglia contro i Grammy (Di sabato 13 marzo 2021) Alla vigilia della cerimonia di premiazione dei Grammy Awards domenica 14 marzo – rigorosamente senza pubblico come prevede la normativa anti Covid – non si placa la polemica del grande escluso dalle candidature del premio che è unanimemente considerato l’Oscar della musica: The Weeknd. La star canadese dell’r’n’b – in testa alle classifiche anche con un suo recente progetto discografico antologico- si lamenta della sua mancata inclusione nell’elenco dei candidati. Lo fa all’indomani della sua acclamata performance nell’halftime del Super … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 13 marzo 2021) Alla vigilia della cerimonia di premiazione deiAwards domenica 14 marzo – rigorosamente senza pubblico come prevede la normativa anti Covid – non si placa la polemica del grande escluso dalle candidature del premio che è unanimemente considerato l’Oscar della musica: The. La star canadese dell’r’n’b – in testa alle classifiche anche con un suo recente progetto discografico antologico- si lamenta della sua mancata inclusione nell’elenco dei candidati. Lo fa all’indomani della sua acclamata performance nell’halftime del Super … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

