Test in Bahrain, Sainz: 'La Ferrari è il posto giusto per vincere il Mondiale' (Di venerdì 12 marzo 2021) Non è stato il primo pilota della Ferrari in pista nei Test in Bahrain, ma è stato il primo Ferrarista ai microfoni durante la conferenza stampa ufficiale a Sakhir. E Carlos Sainz ha mostrato ancora ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 marzo 2021) Non è stato il primo pilota dellain pista neiin, ma è stato il primosta ai microfoni durante la conferenza stampa ufficiale a Sakhir. E Carlosha mostrato ancora ...

