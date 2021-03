Tardelli ricorda l’Avvocato: “Un personaggio fantastico. Quando andai all’Inter mi disse: per lei ci sarò sempre” (Di venerdì 12 marzo 2021) Anche Marco Tardelli, nell’intervista rilasciata a Tuttosport, ha voluto ricordare l’Avvocato Gianni Agnelli nel centenario dalla sua nascita: “Raccontare l’Avvocato ai giovani di oggi sarebbe impossibile, non ci crederebbero. Soprattutto perché in questo momento storico i ragazzi sono abituati ad ascoltare discussioni calcistiche di basso livello. Io che l’ho conosciuto bene, penso spesso a lui proprio Quando sento dichiarazioni inadeguate e tutto questo caos attorno al mondo del pallone. l’Avvocato era un signore e andava al di là delle sciocchezze. Sono d’accordo con Cabrini: non esisterà mai più un personaggio come lui. Era davvero unico. Ironico, intelligente. Uno straordinario leader. Mi viene ancora da sorridere se ripenso a quanto era divertente ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) Anche Marco, nell’intervista rilasciata a Tuttosport, ha volutoreGianni Agnelli nel centenario dalla sua nascita: “Raccontareai giovani di oggi sarebbe impossibile, non ci crederebbero. Soprattutto perché in questo momento storico i ragazzi sono abituati ad ascoltare discussioni calcistiche di basso livello. Io che l’ho conosciuto bene, penso spesso a lui propriosento dichiarazioni inadeguate e tutto questo caos attorno al mondo del pallone.era un signore e andava al di là delle sciocchezze. Sono d’accordo con Cabrini: non esisterà mai più uncome lui. Era davvero unico. Ironico, intelligente. Uno straordinario leader. Mi viene ancora da sorridere se ripenso a quanto era divertente ...

Advertising

FcInterNewsit : Tardelli ricorda Agnelli: 'Mi disse 'per lei ci sarò sempre' quando lasciai la Juve per l'Inter' - gilnar76 : Tardelli ricorda Gianni ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Tardelli ricorda Gianni Agnelli: «Me lo disse quando andai all'Inter» - - MCalcioNews : #Tardelli ricorda Gianni Agnelli: 'Impossibile raccontarlo ai giovani. Quando andai all'Inter mi disse: 'Ci sarò se… - jspetruzisback : @Nino_TheBest @tuttosport Nino a me chiesa per atteggiamento in campo, cattiveria, sfrontatezza, furore agonistico,… -

Ultime Notizie dalla rete : Tardelli ricorda Saranno fumosi - Vampeta, vampiro che non incuteva timore agli avversari Vampeta piace anche per via di un baffo che ricorda sia Maurizio Costanzo che Tom Selleck . Lippi ...dichiarazioni non certo al miele Lippi costringe Moratti ad esonerarlo e a scegliere Marco Tardelli .

La quaresima in cammino col vescovo Monsignor Tardelli ricorda il tempo difficile: "La pandemia ci ha fatto capire quanto siamo ostili nei confronti degli altri o che la guarigione rischia di essere solo per qualcuno " ricorda " e la ...

Manchester United-Milan 1-1, Pioli: «Torniamo ai vertici in Italia e in Europa» Juventus News 24 Avete mai visto il figlio di Marco Tardelli? Nicola fa il modello: foto Tardelli è un personaggio molto amato dagli italiani. Prima calciatore e poi allenatore. Con le sue imprese ha fatto sognare il grande pubblico. Forse non tutti si ricordano che proprio Tardelli è ...

Tardelli ricorda Gianni Agnelli: «Me lo disse quando andai all’Inter» Tardelli ricorda Gianni Agnelli: «Me lo disse quando andai all’Inter». Le parole dell’ex difensore bianconero Marco Tardelli ricorda Gianni Agnelli per Tuttosport. «Raccontare l’Avvocato ai giovani di ...

Vampeta piace anche per via di un baffo chesia Maurizio Costanzo che Tom Selleck . Lippi ...dichiarazioni non certo al miele Lippi costringe Moratti ad esonerarlo e a scegliere MarcoMonsignoril tempo difficile: "La pandemia ci ha fatto capire quanto siamo ostili nei confronti degli altri o che la guarigione rischia di essere solo per qualcuno "" e la ...Tardelli è un personaggio molto amato dagli italiani. Prima calciatore e poi allenatore. Con le sue imprese ha fatto sognare il grande pubblico. Forse non tutti si ricordano che proprio Tardelli è ...Tardelli ricorda Gianni Agnelli: «Me lo disse quando andai all’Inter». Le parole dell’ex difensore bianconero Marco Tardelli ricorda Gianni Agnelli per Tuttosport. «Raccontare l’Avvocato ai giovani di ...