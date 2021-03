Spezia, Chisoli non molla Italiano: “Deve restare qui” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il presidente dello Spezia Stefano Chisoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha toccato anche il tasto Vincenzo Italiano: "Sappiamo che è un allenatore corteggiato ma non è pronto per andare via, Deve rimanere a La Spezia" - afferma ridendo il patron degli Aquilotti - . Del lavoro svolto dallo Spezia fino ad oggi c'è qualcosa in particolare che rende orgoglioso il presidente Chisoli: "Il fatto di fare sempre bella figura e aver ottenuto risultati importanti contro grandi squadre è un bel vanto. Ma anche il gioco espresso dai tre giocatori spezzini che abbiamo. Speriamo di tornare in campo qua il prossimo anno coi nostri tifosi ".caption id="attachment 1037571" align="alignnone" width="730" Spezia Chisoli (twitter ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 marzo 2021) Il presidente delloStefanoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha toccato anche il tasto Vincenzo: "Sappiamo che è un allenatore corteggiato ma non è pronto per andare via,rimanere a La" - afferma ridendo il patron degli Aquilotti - . Del lavoro svolto dallofino ad oggi c'è qualcosa in particolare che rende orgoglioso il presidente: "Il fatto di fare sempre bella figura e aver ottenuto risultati importanti contro grandi squadre è un bel vanto. Ma anche il gioco espresso dai tre giocatori spezzini che abbiamo. Speriamo di tornare in campo qua il prossimo anno coi nostri tifosi ".caption id="attachment 1037571" align="alignnone" width="730"(twitter ...

Advertising

ItaSportPress : Spezia, Chisoli non molla Italiano: 'Deve restare qui' - - pingioriroberto : RT @TuttoMercatoWeb: Spezia, Italiano corteggiato da molti club? Chisoli scherza: 'Non è pronto, deve restare qui' - MCalcioNews : Spezia, il presidente Chisoli: 'Italiano via da La Spezia? No, non è pronto' - TuttoMercatoWeb : Spezia, Italiano corteggiato da molti club? Chisoli scherza: 'Non è pronto, deve restare qui' - tuttoatalanta : Spezia, Chisoli alza la guardia per questa sera: 'L'Atalanta non avrà la testa a Madrid' -