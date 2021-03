Spagna – Arrestato Giuseppe Romeo boss della ‘Ndrangheta (Di venerdì 12 marzo 2021) Suo padre, Antonio Romeo detto “centocapelli”, è ritenuto un esponente di spicco dell’omonima cosca di San Luca ed è ora detenuto nel carcere di Parma. Giuseppe Romeo, boss appartenente alla ‘Ndrangheta e inserito nell’elenco dei latitanti più pericolosi, è stato Arrestato a Barcellona dagli uomini della Guardia Civil spagnola. Il criminale è stato localizzato grazie alle informazioni fornite dagli investigatori Leggi su periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) Suo padre, Antoniodetto “centocapelli”, è ritenuto un esponente di spicco dell’omonima cosca di San Luca ed è ora detenuto nel carcere di Parma.appartenente allae inserito nell’elenco dei latitanti più pericolosi, è statoa Barcellona dagli uominiGuardia Civil spagnola. Il criminale è stato localizzato grazie alle informazioni fornite dagli investigatori

