Sentenza storica: “L’autocertificazione falsa non è reato” (Di venerdì 12 marzo 2021) Sentenza storica e destinata a fare giurisprudenza dal tribunale di Reggio Emilia. Il giudice sostiene: “L’autocertificazione falsa non è un reato. I Dpcm sono illegittimi e anticostituzionali”. L’autocertificazione falsa non è reato: ecco l’accaduto Al centro della contesa L’autocertificazione di due persone fermate dai Carabinieri di Correggio il 13 marzo 2020, col Dpcm in vigore quindi: alla richiesta di spiegazione dei militari, i due, un uomo e una donna, avevano detto di essere fuori casa per motivi di salute: “Sto tornando da una visita ospedaliera”, ha detto la signora, con accompagnatore al fianco. I Carabinieri hanno verificato: la donna quel giorno non aveva fatto alcun accesso all’ospedale. Hanno trasmesso gli atti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021)e destinata a fare giurisprudenza dal tribunale di Reggio Emilia. Il giudice sostiene: “non è un. I Dpcm sono illegittimi e anticostituzionali”.non è: ecco l’accaduto Al centro della contesadi due persone fermate dai Carabinieri di Correggio il 13 marzo 2020, col Dpcm in vigore quindi: alla richiesta di spiegazione dei militari, i due, un uomo e una donna, avevano detto di essere fuori casa per motivi di salute: “Sto tornando da una visita ospedaliera”, ha detto la signora, con accompagnatore al fianco. I Carabinieri hanno verificato: la donna quel giorno non aveva fatto alcun accesso all’ospedale. Hanno trasmesso gli atti ...

