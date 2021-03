Sala e l’addio al PD, prime conseguenze dell’effetto Letta? (Di venerdì 12 marzo 2021) L’opinione pubblica si chiede se l’addio di Sala al PD sia dovuto al recente ritorno, nelle file del centro sinistra, di Enrico Letta. Il candidato alla segreteria del PD, Enrico Letta (GettyImages)Grande subbuglio all’interno del centrosinistra, dove si prosegue da tempo con continue scissioni e addii. Questa volta tocca al sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha appena comunicato l’addio al PD. Quello che resta dubbio è il motivo e ci si domanda se sia un effetto della candidatura di Letta alle primarie del partito. “Sono troppe le correnti all’interno del centrosinistra, così si va avanti da troppo tempo”, comunica Sala. Le sue parole arrivano dopo l’annuncio di prender parte al partito dei Verdi europei, “il problema ambientale è ... Leggi su kronic (Di venerdì 12 marzo 2021) L’opinione pubblica si chiede sedial PD sia dovuto al recente ritorno, nelle file del centro sinistra, di Enrico. Il candidato alla segreteria del PD, Enrico(GettyImages)Grande subbuglio all’interno del centrosinistra, dove si prosegue da tempo con continue scissioni e addii. Questa volta tocca al sindaco di Milano, Beppe, che ha appena comunicatoal PD. Quello che resta dubbio è il motivo e ci si domanda se sia un effetto della candidatura dialle primarie del partito. “Sono troppe le correnti all’interno del centrosinistra, così si va avanti da troppo tempo”, comunica. Le sue parole arrivano dopo l’annuncio di prender parte al partito dei Verdi europei, “il problema ambientale è ...

