Pierpaolo Pretelli parla della convivenza con Giulia Salemi e fa chiarezza sulla storia con Ariadna Romero (Di venerdì 12 marzo 2021) Pierpaolo Pretelli sta vivendo la sua storia d’amore lontano dai riflettori con la sua Giulia Salemi. I due si sono innamorati dentro la Casa del Grande Fratello Vip 5. Una relazione che ha fatto molto discutere e che ancora continua a farlo, nonostante i due si professino costantemente innamorati l’uno dell’altra. Anche per CasaChi, intervistato da Gabriele Parpiglia, Pretelli ha ribadito il suo amore per l’influencer italo persiana: Le cose vanno benissimo. Sono stato a Milano da lei 4 giorni, stavo registrando Verissimo e domenica avevo Barbara D’Urso quindi abbiamo fatto 4 giorni intensi un po’ stile Grande Fratello perché li abbiamo passati insieme 24 h su 24. Devo dire che ci troviamo molto bene, ci troviamo più a nostro agio fuori devo dire rispetto alle ultime tensioni nella ... Leggi su isaechia (Di venerdì 12 marzo 2021)sta vivendo la suad’amore lontano dai riflettori con la sua. I due si sono innamorati dentro la Casa del Grande Fratello Vip 5. Una relazione che ha fatto molto discutere e che ancora continua a farlo, nonostante i due si professino costantemente innamorati l’uno dell’altra. Anche per CasaChi, intervistato da Gabriele Parpiglia,ha ribadito il suo amore per l’influencer italo persiana: Le cose vanno benissimo. Sono stato a Milano da lei 4 giorni, stavo registrando Verissimo e domenica avevo Barbara D’Urso quindi abbiamo fatto 4 giorni intensi un po’ stile Grande Fratello perché li abbiamo passati insieme 24 h su 24. Devo dire che ci troviamo molto bene, ci troviamo più a nostro agio fuori devo dire rispetto alle ultime tensioni nella ...

