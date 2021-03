Pd, Letta verso la segreteria: “Ma basta ricatti e ultimatum” (Di venerdì 12 marzo 2021) Pd, Letta verso la segretaria Dalla Sciences Po di Parigi al largo del Nazareno: il ritorno di Enrico Letta sembra avvicinarsi inesorabilmente dopo la richiesta della maggioranza vicina al segretario dimissionario e due giorni di “consultazioni”. L’ex premier è pronto a dire sì dopo sette anni di esilio, da quando proprio al Nazareno fu sfiduciato e rassegnò le dimissioni a Palazzo Chigi, lasciando la guida del partito e del Paese ai “rottamatori”. Quelle ferite, forse, non bruciano più, almeno a giudicare dalle parole. “Ho il Pd nel cuore“, ha scritto nel primo messaggio condiviso su Twitter dopo aver ricevuto l’offerta: parole in continuità con quelle pronunciate da Nicola Zingaretti, che nel giorno delle dimissioni ha definito il suo gesto “un atto di amore“: il contrario dell’odio, del conflitto, delle polemiche che hanno lacerato ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 marzo 2021) Pd,la segretaria Dalla Sciences Po di Parigi al largo del Nazareno: il ritorno di Enricosembra avvicinarsi inesorabilmente dopo la richiesta della maggioranza vicina al segretario dimissionario e due giorni di “consultazioni”. L’ex premier è pronto a dire sì dopo sette anni di esilio, da quando proprio al Nazareno fu sfiduciato e rassegnò le dimissioni a Palazzo Chigi, lasciando la guida del partito e del Paese ai “rottamatori”. Quelle ferite, forse, non bruciano più, almeno a giudicare dalle parole. “Ho il Pd nel cuore“, ha scritto nel primo messaggio condiviso su Twitter dopo aver ricevuto l’offerta: parole in continuità con quelle pronunciate da Nicola Zingaretti, che nel giorno delle dimissioni ha definito il suo gesto “un atto di amore“: il contrario dell’odio, del conflitto, delle polemiche che hanno lacerato ...

