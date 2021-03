Advertising

TV7Benevento : Pd: Fedeli, 'dispiaciuta no proposta donna per segreteria'... -

Ultime Notizie dalla rete : Fedeli dispiaciuta

Il Messaggero

Sonoin primo luogo per le operatrici e operatori del settore: conosco tante persone ... Perché si ha così difficoltà a esserea se stesse oggi? Il viaggio può essere visto come ...Così la senatrice del Pd Valeriaricorda Franco Marini. "Un grande dolore stamattina per la ... "Addolorata eper la morte del Presidente Marini. Un uomo di grande valore, difensore ...Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Sono dispiaciuta che non siamo stati nelle condizioni, donne e uomini insieme, di proporre il nome di una donna per la segreteria del Pd. In ogni caso la scelta di Letta s ...Colombo (Agenzia Fides) - "Non smetteremo di chiedere verità e giustizia sugli attentati del 2019. Le autorità si impegnino a rintracciare colpevoli e mandanti delle stragi": lo afferma all'Agenzia Fi ...