Nella Babele dei vaccini, Biden allarga l’Atlantico e restringe il Pacifico (Di venerdì 12 marzo 2021) Mai come nelle ultime ore il divario Nella corsa dei vaccini tra Stati Uniti ed Europa è apparso più drammatico. Gli Usa continuano a marciare a ritmi serrati verso l’immunità: il 4 luglio – ha dichiarato il presidente Joe Biden - “sarà il giorno dell’Indipendenza dal virus”; entro il primo maggio gli Stati dovranno completare le liste di tutti i cittadini vaccinabili, con l’obiettivo di somministrare almeno la prima dose a tutti entro fine mese. Una road map chiara e breve che stride con il labirinto in cui è ancora cacciata l’Unione Europea, la cui relazione con AstraZeneca continua a essere complicata sotto molti punti di vista. È l’Atlantico ad allargarsi sotto il peso di queste differenze - fiducia da un lato, scoramento dall’altro - mentre Washington conferma di avere altre priorità ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 marzo 2021) Mai come nelle ultime ore il divariocorsa deitra Stati Uniti ed Europa è apparso più drammatico. Gli Usa continuano a marciare a ritmi serrati verso l’immunità: il 4 luglio – ha dichiarato il presidente Joe- “sarà il giorno dell’Indipendenza dal virus”; entro il primo maggio gli Stati dovranno completare le liste di tutti i cittadini vaccinabili, con l’obiettivo di somministrare almeno la prima dose a tutti entro fine mese. Una road map chiara e breve che stride con il labirinto in cui è ancora cacciata l’Unione Europea, la cui relazione con AstraZeneca continua a essere complicata sotto molti punti di vista. Èadrsi sotto il peso di queste differenze - fiducia da un lato, scoramento dall’altro - mentre Washington conferma di avere altre priorità ...

