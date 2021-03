Napoli: “Paga o tuo figlio va in galera”, preso finto carabiniere (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiinge di essere un maresciallo dei Carabinieri e si fa consegnare 6mila euro da un anziano 91enne ma, grazie all’intervento dei vicini, viene arrestato: un 18enne, napoletano, dovrà difendersi dall’accusa di truffa aggravata. L’episodio è accaduto a Portici (Napoli). Il 18enne, già noto alle forze dell’ordine per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, ha contattato via telefono l’anziano dicendo di essere un maresciallo dei Carabinieri e di aver arrestato suo figlio per aver provocato un incidente stradale. Ma, per evitare che il figlio andasse in galera, lui avrebbe dovuto Pagare 6mila euro all’avvocato per le spese processuali. Il 91enne acconsente e attende l’arrivo di una persona per consegnare il denaro. A presentarsi a casa è proprio il 18enne che si è fatto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiinge di essere un maresciallo dei Carabinieri e si fa consegnare 6mila euro da un anziano 91enne ma, grazie all’intervento dei vicini, viene arrestato: un 18enne, napoletano, dovrà difendersi dall’accusa di truffa aggravata. L’episodio è accaduto a Portici (). Il 18enne, già noto alle forze dell’ordine per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, ha contattato via telefono l’anziano dicendo di essere un maresciallo dei Carabinieri e di aver arrestato suoper aver provocato un incidente stradale. Ma, per evitare che ilandasse in, lui avrebbe dovutore 6mila euro all’avvocato per le spese processuali. Il 91enne acconsente e attende l’arrivo di una persona per consegnare il denaro. A presentarsi a casa è proprio il 18enne che si è fatto ...

