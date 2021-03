L’ISIS sta tornando, reclutati migliaia di combattenti. L’esperto di terrorismo lancia l’allarme (Di venerdì 12 marzo 2021) L’ISIS avrebbe creato una nuova cellula d’élite di jihadisti per pianificare e mettere a segno attacchi terroristici in occidente. E’ quanto rivela David Otto, esperto di antiterrorismo e criminalità organizzata presso la Global Risk International, che in un’intervista rilasciata al Daily Star Online ha sottolineato come lo Stato Islamico abbia “sfruttato” la pandemia di Covid-19 per attirare nuove reclute. L’alleanza tra le forze curde e gli USA aveva portato alla distruzione del Califfato alla fine del 2017, ma negli ultimi anni sembra che L’ISIS sia riuscita a ricostituirsi. D’altronde, già lo scorso anno le Nazioni Unite avevano lanciato un allarme sul ritorno dello Stato Islamico, dopo aver riscontrato alcune vittorie dei jihadisti in Iraq e in Siria, realizzate anche grazie a vaste riserve di ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 12 marzo 2021)avrebbe creato una nuova cellula d’élite di jihadisti per pianificare e mettere a segno attacchi terroristici in occidente. E’ quanto rivela David Otto, esperto di antie criminalità organizzata presso la Global Risk International, che in un’intervista rilasciata al Daily Star Online ha sottolineato come lo Stato Islamico abbia “sfruttato” la pandemia di Covid-19 per attirare nuove reclute. L’alleanza tra le forze curde e gli USA aveva portato alla distruzione del Califfato alla fine del 2017, ma negli ultimi anni sembra chesia riuscita a ricostituirsi. D’altronde, già lo scorso anno le Nazioni Unite avevanoto un allarme sul ritorno dello Stato Islamico, dopo aver riscontrato alcune vittorie dei jihadisti in Iraq e in Siria, realizzate anche grazie a vaste riserve di ...

