John Cabot University | conclusi corsi scuola servizio civico per 60 studenti

(Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – Ladiha concluso idel suo primo anno, oltre cento ore di lezioni frontali svolte regolarmente nonostante la difficile situazione generale, in parte in presenza nelle aule dellain via Ostiense e della, in parte da remoto, impegnando oltre 100 docenti del mondo accademico, della pubblica amministrazione, dell’impresa, della cultura, che hanno donato le loro conoscenze ai 60della. Isi sononell’aula magna della Jonh(50% diin presenza e il resto da remoto) con una lezione dell’ex viceministro del lavoro Michel ...

Advertising

fisco24_info : Conclusi i corsi del primo anno della Scuola di Servizio Civico: La chiusura alla John Cabot University - skuolanet : Studiare all'estero restando in Italia...? Non è un sogno ;) Scopri John Cabot University: -

Ultime Notizie dalla rete : John Cabot

RomaDailyNews

Oltre cento ore di lezioni frontali svolte regolarmente nonostante la difficile situazione generale, in parte in presenza nelle aule della scuola in via Ostiense e dellaUniversity, in ...Quindi, si insedierà a Roma , qui la collaborazione sarà con l' Università(ateneo privato statunitense intitolato, appunto, all'esploratore italiano Giovanni Caboto). E, ancora, in Puglia,...Oltre cento ore di lezioni frontali svolte regolarmente nonostante la difficile situazione generale, in parte in presenza nelle aule della scuola in via Ostiense e della John Cabot University, in ...Sono state dedicate a due temi di grande attualità, lo smartworking e l'innovazione, le ultime due lezioni della Scuola di Servizio civico fondata d ...