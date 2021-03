Il Pd di Bergamo scrive a Draghi: “Vaccini, serve un task force che aiuti Regione Lombardia” (Di venerdì 12 marzo 2021) Ritardi con i Vaccini, il Pd orobico si rivolge a Mario Draghi in vista della visita del presidente del Consiglio a Bergamo in programma giovedì 18. Il Partito Democratico bergamasco chiede “di intervenire con una task force ministeriale che vada ad affiancare Regione Lombardia nei diversi ruoli di responsabilità, anche comprendendo le direzioni delle Ats del territorio. Evidenziamo inoltre – continua il documento firmato dal segretario cittadino Roberto Mazzetti – la necessità di assumere sotto il diretto controllo della protezione civile nazionale della campagna di distribuzione e inoculazione del vaccino contro il virus Sars Covid2?. “Questo lungo periodo che abbiamo alle spalle – continua la nota -, segnato dalla pandemia, dagli impatti nella vita delle persone, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 marzo 2021) Ritardi con i, il Pd orobico si rivolge a Marioin vista della visita del presidente del Consiglio ain programma giovedì 18. Il Partito Democratico bergamasco chiede “di intervenire con unaministeriale che vada ad affiancarenei diversi ruoli di responsabilità, anche comprendendo le direzioni delle Ats del territorio. Evidenziamo inoltre – continua il documento firmato dal segretario cittadino Roberto Mazzetti – la necessità di assumere sotto il diretto controllo della protezione civile nazionale della campagna di distribuzione e inoculazione del vaccino contro il virus Sars Covid2?. “Questo lungo periodo che abbiamo alle spalle – continua la nota -, segnato dalla pandemia, dagli impatti nella vita delle persone, ...

