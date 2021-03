Guida TV: programmi di stasera, venerdì 12 marzo 2021 (Di venerdì 12 marzo 2021) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, venerdì 12.3.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Canzone Segreta Varietà RAI2 The Good Doctor/The Resident Serie TV RAI3 Titolo V Attualità RETE4 Quarto Grado Attualità CANALE5 Ciao Darwin – A grande richiesta Varietà ITALIA1 Le Iene Show Infotainment LA7 Propaganda Live Show REALTIME Cake Star – Pasticcerie in sfida Docureality CIELO Cugini Carnali Film TV8 Venom Film NOVE Fratelli di Crozza Satira first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di venerdì 12 marzo 2021)aitv della prima serata di oggi,12.3., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Canzone Segreta Varietà RAI2 The Good Doctor/The Resident Serie TV RAI3 Titolo V Attualità RETE4 Quarto Grado Attualità CANALE5 Ciao Darwin – A grande richiesta Varietà ITALIA1 Le Iene Show Infotainment LA7 Propaganda Live Show REALTIME Cake Star – Pasticcerie in sfida Docureality CIELO Cugini Carnali Film TV8 Venom Film NOVE Fratelli di Crozza Satira first appeared on Ascolti Tv Blog.

Advertising

CasilinaNews : Programmi guida tv: film stasera 12 marzo 2021 - AntonioLamorge3 : Se hai la necessità di #lavorare da casa sul PC dell'ufficio, per visualizzare documenti, eseguire programmi o inda… - Tele_Guida : La Sintesi dei Programmi TV della Serata - yyxylella : Prof: non farò nessuna guida per installare i vari programmi ???? Programmi: non sono compatibili e buggati, danno e… - Aless_Digitale : #News #Satellite (Astra 19.2° Est): Novità sulla frequenza DVB-S2 11376 V 22000 2/3. Aggiunto il canale 'Rai News 2… -