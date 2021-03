Grey’s Anatomy 17 e il grosso SPOILER sull’episodio in onda ieri negli Stati Uniti (Di venerdì 12 marzo 2021) Grey’s Anatomy 17, nell’episodio in onda ieri negli Stati Uniti ci lascia un altro personaggio chiave della serie. Un nuovo punto di rottura per la serie, ecco le parole della showrunner negli Stati Uniti ieri è andato in onda un nuovo crossover tra Grey’s Anatomy, alla diciasettesima stagione (e forse ultima?) e Station 19, alla terza stagione. Il medical drama di ABC, creato da Shonda Rhimes, ci ha abituati a dei colpi di scena e a catastrofi che spesso hanno cambiato profondamente la serie e il crossover di ieri è stato uno di questi punti di rottura che porteranno ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 12 marzo 2021)17, nell’episodio inci lascia un altro personaggio chiave della serie. Un nuovo punto di rottura per la serie, ecco le parole della showrunnerè andato inun nuovo crossover tra, alla diciasettesima stagione (e forse ultima?) eon 19, alla terza stagione. Il medical drama di ABC, creato da ShRhimes, ci ha abituati a dei colpi di scena e a catastrofi che spesso hanno cambiato profmente la serie e il crossover diè stato uno di questi punti di rottura che porteranno ...

oliverhogws : ASPETtatE STAVO LEGGENDO INTWEET DI GREY’S ANATOMY COSA HANNO FATTTO - selishardliquor : RT @ackxermxn: ascoltate how to save a life come una canzone qualunque o avete visto grey's anatomy? - lias4ra : quindi grey's anatomy forse finisce? - psychoticvkids : RT @betterZtonight: ??SPOILER GREY'S ANATOMY ?? . . . . . . . . . . . VAFFANCULLO MI SONO SPOILERATA LA MORTE DI DELUCA SOLO PER VEDERE DER… - GioiaAlushi23 : RT @allabouthisgirl: #GreysAnatomy io quando ho iniziato io ora: Grey’s Anatomy: -

